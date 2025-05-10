Stage de Teinture Naturelle Le bleu Indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-27
2026-03-26
Teinture Naturelle Plonger dans le mystère du bleu Indigo
Stage de 8h
Public Adulte
Initiation à la teinture naturelle à l’Indigo. Vous rencontrerez les plantes à indigo et les bases de la chimie de la cuve. Vous apprendrez comment monter et nourrir une cuve écologique à partir de pigment indigo naturel pour pouvoir teindre laine ou coton en bleu.
Au programme
– Identification des fibres naturelles.
– Quelques notions de chimie pour comprendre.
– Montage d’une cuve de bleu Indigo.
– Teinture en bleu indigo et ses nuances sur laine et coton. .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
