Stage de Teinture Naturelle Le bleu Indigo

Atelier ADN Laine, Pressy-sous-Dondin, Saône-et-Loire

26-27 mars 2026

fin : 2026-03-27

Teinture Naturelle Plonger dans le mystère du bleu Indigo

Stage de 8h

Public Adulte

Initiation à la teinture naturelle à l’Indigo. Vous rencontrerez les plantes à indigo et les bases de la chimie de la cuve. Vous apprendrez comment monter et nourrir une cuve écologique à partir de pigment indigo naturel pour pouvoir teindre laine ou coton en bleu.

Au programme

– Identification des fibres naturelles.

– Quelques notions de chimie pour comprendre.

– Montage d’une cuve de bleu Indigo.

– Teinture en bleu indigo et ses nuances sur laine et coton. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

