Stage La Gênance, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Stage La Gênance

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Il y a cet âge où le corps change, où le regard des autres pèse, où tout semble trop, trop fort, trop gênant.

Pendant ce stage, nous nous confronterons à cette émotion inconfortable, nous la regarderons en face, la transformerons en histoires, en rires, en images, en théâtre.

Un stage qui mêle jeu, caméra et création collective, où on laissera la gêne à la porte pour mieux s’en moquer ensemble.

STAGE BI-GOÛT • THÉÂTRE & CINÉMA pour les 10-14 ans encadré par Cléa Michelini & Frédéric Radepont. Jauge • 12 places

REPRÉSENTATION vendredi 20 à 19h .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Stage La Gênance

There’s that age when the body changes, when the gaze of others weighs heavily, when everything seems too much, too loud, too uncomfortable.

During this workshop, we’ll confront this uncomfortable emotion, look it in the face and transform it into stories, laughter, images and theater.

