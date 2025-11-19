STAGE : La voix des histoires Les Zatypik Salvagnac 21 – 23 avril 2026 https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/la-voix-des-histoires-2026

Un atelier conte pour découvrir et développer les richesses de votre voix.

### La voix est l’outil fondamental des conteuses et des conteurs, nous vous proposons d’apprendre à la connaître, à la comprendre, à la développer, à en jouer… Bref, à y trouver une source de jubilation !

**Public concerné :**

– Conteuses et conteurs de tous niveaux.

– Toute personne amenée à parler en public.

Accueil des personnes en situation de handicap

Nos formations sont ouvertes à toutes et tous et nous accueillons régulièrement des personnes en situation de handicap. Si vous avez des contraintes particulières, faites-nous en part, nous adapterons, si besoin, nos locaux et nos outils pédagogiques.

**Organisation :**

Dates : du mardi 21 au jeudi 23 avril 2026

Lieu : Les Zatypik, 81630 Salvagnac

Effectif : 8 stagiaires maximum

Horaire : 9h à 12h30 et 14h00 à 17h30.

Durée totale : 21 heures.

Tarif normal si vous avez une prise en charge par un Opco ou France Travail

Tarif réduit si vous payez vous-même le stage.

**Objectifs :**

– S’approprier les fondamentaux de la technique.

– Habiter pleinement sa voix de conteuse et conteur.

– Découvrir et développer les particularités de sa voix.

– Entrer dans le rythme de l’histoire par la voix.

**Contenu :**

– La mécanique de la voix, émission, résonances, modulations, etc.

– Explorer sa propre voix, ses particularités, ses registres.

– Mettre sa voix au service de la narration.

– Le chant au cœur d’un récit.

**Formatrice**

Marie Foessel cultive l’art et les techniques de la voix depuis l’enfance ; chanteuse et musicienne, elle explore des registres variés, du trad au jazz, du classique à l’impro. Formée au conte par Dahu téméraire, elle assure les formations voix et conte de la Cie La Hulotte et de Dahu téméraire.

Les Zatypik route des crêtes 81630 Salvagnac Salvagnac 81630 Tarn