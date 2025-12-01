Stage Labo Argentique intensif spécial hiver Juste un Labo Paris

Le Stage Argentique d’Hiver : Passeport Argentique pour tout apprendre du labo argentique.

6 demi journées sur 3 jours. 10H-13H30 // 14H30-18H00

Le Passeport Argentique est un stage intensif qui dispense une formation au laboratoire argentique:

Le Stage d’hiver est séquencé en 6 séances de 3h30 dont 1 séance de développement+ tirage planche contact, 4 séances de tirage Noir&Blanc RC ,et 1 session de tirage Baryté.

Le stagiaire apprendra le développement : de sa pellicule à son négatif, puis à réaliser sa planche contact et ses tirage.

Outre la technique, nous travaillerons également sur la construction d’une série cohérente, et le choix esthétique.

Matériel complémentaire, il faut simplement posséder un appareil argentique, disposer d’au moins une pellicule Noir & Blanc et pour la première séance d’un négatif Noir & Blanc déjà développé.**

Juste Un Labo fournit 50 feuilles standards, mais si l’élève souhaite réaliser des tirages plus grands, ou en plus grande quantité ou sur d’autres types de papier il peut disposer en sus de son propre papier s’il le souhaite.

Le prix est à 450€ pour l’ensemble des 6 sessions de 3h30, la chimie est comprise ainsi que le matériel de labo + 1 carnet de notes et 50 feuilles vierges pour les tirages.

Ces cours, en petit nombre, se veulent personnalisés et flexibles. Ainsi le programme sera évolutif en fonction de vos demandes.

Le prix est de 450 euros pour 6 cours de 3h30 (10H-13H30 / 14H30-18H00)

Tous le matériel et la chimie sont fournis excepté les pellicules que vous pourrez commander au labo à des prix avantageux ainsi que du papier supplémentaire éventuel.

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions d’ici la.

—————————————

DATES :

Prochaine session ouverte aux réservations :

01 er décembre au 03 Décembre 2025, (90H-13H30 / 14H30-17H00)

Ouvert à tou.te.s sans pré-requis, à partir de 16 ans.

** Juste un Labo – Inactinique Paris peut fournir un appareil photo pour la durée du stage sous conditions spécifiques, supplément financier et caution.

Le Passeport Argentique est un stage intensif qui dispense une formation au laboratoire argentique : le stage d’hiver est séquencé en 6 séances de 3h30 dont :

– 1 séance de développement+ tirage planche contact,

– 4 séances de tirage Noir&Blanc RC

– 1 session de tirage Baryté.



Ouvert à tous les niveaux !

Du lundi 01 décembre 2025 au mercredi 03 décembre 2025 :

payant

450€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T00:59:59+01:00

Date(s) :

Juste un Labo 11 impasse reille 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/inactinique-paris/evenements/passeport-argentique-stage-d-hiver-2025 +33638018221 inactinique.paris@gmail.com