Stage lancers de shuriken et cartes ninja, à Defoul Zone Zone Berlanne Buros
Stage lancers de shuriken et cartes ninja, à Defoul Zone Zone Berlanne Buros jeudi 30 octobre 2025.
Stage lancers de shuriken et cartes ninja, à Defoul Zone
Zone Berlanne 18 rue du Pont Long Buros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Lancer de shuriken ninja et cartes avec Karlen. Enfants dès 10 ans.
Sur réservation. .
Zone Berlanne 18 rue du Pont Long Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 83 64 53 info@defoulzone.com
English : Stage lancers de shuriken et cartes ninja, à Defoul Zone
German : Stage lancers de shuriken et cartes ninja, à Defoul Zone
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage lancers de shuriken et cartes ninja, à Defoul Zone Buros a été mis à jour le 2025-10-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran