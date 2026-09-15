Stage Le Kung Fu de la jonglerie avec Ki Gymnase Ecole Jean Guehenno Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Stage Le Kung Fu de la jonglerie avec Ki

Gymnase Ecole Jean Guehenno 7 Rue Thiers Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Je suis Ki, un apprenti passionné par le corps, l’émotionnel, le mental et le spirituel. J’ai commencé mes recherches en autodidacte puis je me suis dirigé vers le Yoga et le Tai Chi en 2017. Le Tai Chi m’a mené au Qi Gong et au Kung Fu. J’ai commencé à appliquer la philosophie du Yoga et des arts pratiques taoïste dans mon quotidien et mes pratiques artistiques : la musique, la jonglerie ainsi que le conte. Je suis un éternel apprenti et je veux vous enseigner l’art de l’apprentissage par la jonglerie et le Kung Fu.

Je vous propose des outils tirés des arts martiaux chinois : Kung Fu, Qi Gong et Tai Chi. Avec une philosophie pratique inspiré de mes recherches personnel sur l’apprentissage, la discipline et l’entraînement du corps (muscles, tendons, os, fascias, etc.) pour vous aider à développer votre jongle selon vos objectifs et vous donner des exercices pour vous améliorer selon votre niveau actuel.

Mes exercices s’adaptent à chacun selon leurs niveaux: débutant comme confirmé. Le Kung Fu recherche la perfection du geste par des exercices et une discipline selon des principes de structure, de détente et d’élasticité du corps et de l’esprit. .

Gymnase Ecole Jean Guehenno 7 Rue Thiers Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 17 40 03 37

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English :

L’événement Stage Le Kung Fu de la jonglerie avec Ki Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS