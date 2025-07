Stage Le petit monde d’Huguette Le petit monde d’Huguette Charroux

jeudi 17 juillet 2025.

6 rue des Tanneurs Charroux Allier

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-08-14

2025-07-17

Créez votre abat-jour cet été !

Le petit monde d’Huguette vous propose des stages créatifs pour confectionner votre propre abat-jour. Apprenez techniques et finitions, puis repartez avec votre création personnalisée (3 modèles au choix).

Le petit monde d’Huguette 6 rue des Tanneurs Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 01 00 96 contact@lepetitmondehuguette.fr

English :

Create your own lampshade this summer!

Le petit monde d’Huguette offers creative workshops to make your own lampshade. Learn techniques and finishing touches, then leave with your own personalized creation (3 models to choose from).

German :

Gestalten Sie diesen Sommer Ihren Lampenschirm!

Le petit monde d’Huguette bietet Ihnen Kreativkurse an, in denen Sie Ihren eigenen Lampenschirm herstellen können. Lernen Sie Techniken und Endbearbeitungen kennen und nehmen Sie dann Ihre persönliche Kreation mit nach Hause (3 Modelle zur Auswahl).

Italiano :

Create il vostro paralume quest’estate!

Le petit monde d’Huguette propone laboratori creativi per realizzare il proprio paralume. Imparate le tecniche e le rifiniture e lasciate la vostra creazione personalizzata (3 modelli tra cui scegliere).

Espanol :

¡Crea tu propia pantalla de lámpara este verano!

Le petit monde d’Huguette le propone talleres creativos para realizar su propia pantalla de lámpara. Aprenda las técnicas y los toques finales, y salga con su propia creación personalizada (3 modelos a elegir).

L’événement Stage Le petit monde d’Huguette Charroux a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme Val de Sioule