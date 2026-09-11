Informations pratiques

Stage – Lecture à voix haute Ancien Presbytère Monceaux-le-Comte 26 et 27 septembre

L’apprentissage de la lecture à haute voix a pour but d’initier à l’art d’interpréter, de façon la plus juste possible, des œuvres littéraires de tous genres et de toutes époques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00.000+02:00

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Ancien Presbytère Place André Grosjean Monceaux-le-Comte



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