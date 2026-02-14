Stage Lecture à voix haute Coco Bernardis Nancy

Stage Lecture à voix haute Coco Bernardis

11 grande rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-05-18 18:30:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27

Stage de lecture à voix haute autour d’écrits engagés, mené par Coco Bernardis de la compagnie Les Fruits du Hasard.

Restitution publique le mercredi 27 mai à 19h, dans le cadre de notre temps fort La Veilleuse #6.

Parce que les mots peuvent éveiller les consciences, rassembler et donner du courage, ce temps d’atelier invite chacun·e à explorer la puissance de la parole partagée.

À partir d’écrits engagés — littéraires ou poétiques — nous travaillerons la présence, la respiration, l’intention et l’écoute afin de faire vivre les mots devant un public.

Un corpus de texte sera proposé mais les participant·es pourront également venir avec ce qui leur tient à cœur — paroles de luttes, manifestes, poèmes ou récits — afin de faire entendre des voix qui questionnent le monde et ouvrent des chemins vers plus de liberté, d’égalité et de justice.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire seule compte l’envie de lire, de partager et de faire résonner les mots

Coco Bernardis

Les inscriptions via le formulaire en ligne ou par mail.Tout public

65 .

11 grande rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14 mediation@lelem.fr

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English :

Read-aloud workshop on engaged writing, led by Coco Bernardis of Les Fruits du Hasard.

Public feedback on Wednesday May 27 at 7pm, as part of our special event La Veilleuse #6.

Because words can awaken consciousness, bring people together and give them courage, this workshop invites everyone to explore the power of shared words.

Using committed writings literary or poetic we’ll work on presence, breathing, intention and listening, to bring words to life in front of an audience.

A corpus of texts will be proposed, but participants will also be able to bring along whatever they feel strongly about words of struggle, manifestos, poems or stories in order to make heard voices that question the world and open up paths towards greater freedom, equality and justice.

No previous experience is necessary: all that counts is the desire to read, share and make words resonate

Coco Bernardis

Please register via the online form or by e-mail.

L’événement Stage Lecture à voix haute Coco Bernardis Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY