STAGE LES ABEILLES ÊTRE NÉ QUELQUE PART Saint-Félix-de-Lodez
STAGE LES ABEILLES ÊTRE NÉ QUELQUE PART Saint-Félix-de-Lodez samedi 11 octobre 2025.
STAGE LES ABEILLES ÊTRE NÉ QUELQUE PART
Salle des fêtes Arnihac Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Venez partager une journée d’exploration artistique sur les questions de la double culture.
Cette journée d’exploration artistique s’adresse à toute personne possédant une double culture et/ou plusieurs langues. À toutes celles et tous ceux qui se questionnent sur leur appartenance, leurs racines, leurs identités ; pour qui “ni ici, ni là-bas” peut avoir une certaine résonance.
Venez partager une journée d’exploration artistique sur les questions de la double culture.
Autour de « Ni ici, ni là-bas ».
Avec Emily Moroney et Anna Wasniowska, Matrioshka Cie et Cie Poupées de chair.
Cette journée d’exploration artistique s’adresse à toute personne possédant une double culture
et/ou plusieurs langues. À toutes celles et tous ceux qui se questionnent sur leur appartenance,
leurs racines, leurs identités ; pour qui “ni ici, ni là-bas” peut avoir une certaine résonance.
Par le biais du jeu scénique et de l’écriture, Emily et Anna vous proposent d’explorer des sujets tels que vos souvenirs de là-bas, la question des langues et de la transmission, et le sentiment de l’entre deux. Des questions à la fois intimes et universelles, au cœur de leur spectacle et de leur recherche.
.
Ouvert à tou.te.s, dès 16 ans Sur inscription. .
Salle des fêtes Arnihac Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29
English :
Come and share a day of artistic exploration on the subject of double culture.
This day of artistic exploration is for anyone with a double culture and/or several languages. For all those who question their belonging, their roots, their identities; for whom ?neither here, nor there? may have a certain resonance.
German :
Erleben Sie einen Tag der künstlerischen Erkundung zu Fragen der Doppelkultur.
Dieser Tag der künstlerischen Erkundung richtet sich an alle Personen mit einer Doppelkultur und/oder mehreren Sprachen. An alle, die sich über ihre Zugehörigkeit, ihre Wurzeln und ihre Identität Gedanken machen und für die « weder hier noch dort » eine gewisse Resonanz hat.
Italiano :
Venite a condividere una giornata di esplorazione artistica sui temi della doppia cultura.
Questa giornata di esplorazione artistica è rivolta a chiunque abbia una doppia cultura e/o diverse lingue. È per tutti coloro che si chiedono quale sia il loro posto, le loro radici e la loro identità, e per i quali « né qui né là » può avere una qualche risonanza.
Espanol :
Venga a compartir una jornada de exploración artística de los temas de la doble cultura.
Este día de exploración artística es para cualquier persona con una cultura dual y/o varias lenguas. Es para cualquiera que se pregunte a dónde pertenece, sus raíces y sus identidades, y para quien « ni aquí ni allí » pueda tener alguna resonancia.
L’événement STAGE LES ABEILLES ÊTRE NÉ QUELQUE PART Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2025-08-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS