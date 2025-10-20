STAGE LES ABEILLES OSER NOUS-MÊME Canet

360, chemin du Bois d’Andrieu Canet Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Plongez dans l’univers de la chorégraphe Leïla Ka et de ses pièces Pode ser et C’est toi qu’on adore , guidé.es par l’une de ses interprètes. Dans cet atelier ouvert aux novices, on flirte librement avec les danses contemporaines et le théâtre, pour jouer la comédie en dansant, raconter des histoires par le geste, mettre en mouvements des émotions. Un espace de découverte et d’expression libérateur, en écho aux deux pièces percutantes de la talentueuse chorégraphe.

Ouvert à tou.te.s, dès 16 ans Sur inscription. .

English :

Dive into the world of choreographer Leïla Ka and her pieces Pode ser and C’est toi qu’on adore , guided by one of her dancers. In this workshop, open to novices, we flirt freely with contemporary dance and theater, acting through dance, telling stories through gesture, putting emotions into motion.

German :

Tauchen Sie in die Welt der Choreographin Leïla Ka und ihrer Stücke Pode ser und C?est toi qu’on adore ein, indem Sie von einer ihrer Darstellerinnen angeleitet werden. In diesem Workshop, der auch Anfängern offen steht, flirten wir frei mit zeitgenössischen Tänzen und dem Theater, um beim Tanzen zu schauspielern, durch Gesten Geschichten zu erzählen und Emotionen in Bewegung zu setzen.

Italiano :

Immergetevi nel mondo della coreografa Leïla Ka e dei suoi pezzi Pode ser e C’est toi qu’on adore , guidati da uno dei suoi ballerini. In questo laboratorio, aperto anche ai principianti, si flirterà liberamente con la danza contemporanea e il teatro, recitando attraverso la danza, raccontando storie attraverso il movimento e mettendo in moto le emozioni.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la coreógrafa Leïla Ka y sus piezas Pode ser y C’est toi qu’on adore , guiado por uno de sus bailarines. En este taller, abierto a principiantes, coqueteará libremente con la danza contemporánea y el teatro, actuando a través de la danza, contando historias mediante el movimiento y poniendo en movimiento las emociones.

