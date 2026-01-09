Stage les artistes en herbe hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS



Inspiré par l’univers coloré et musical de “Rio” et par la magie de la forêt amazonienne, ce stage artistique invite les enfants à partir pour une grande aventure d’exploration, au cœur de la nature, des sons et des couleurs.

Au fil d’ateliers ludiques et adaptés à leur âge, les enfants explorent les rythmes entraînants, les musiques du monde, les sons de la jungle, ainsi que la danse, le chant, le dessin et le bricolage créatif, tout en développant leur motricité, leur sens du rythme et leur imagination.

Chaque stage permet aux nouveaux de découvrir cet univers pas à pas, tandis que les habitués peuvent aller plus loin dans leurs explorations artistiques, toujours dans le respect du rythme et de la personnalité de chacun.

Objectif du stage : explorer, créer et s’exprimer en s’amusant

Au programme :

– Danse et activité physique

– Éveil musical et chant

– Bricolage créatif Dessin

– Jeux

– Et des surprises



Animé par Jana de la Compagnie ZOUBIX

Partez à l’aventure dans le monde magique, musical et coloré de la forêt amazonienne !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 € + 20 de fournitures

(+ 5€ en cas de première inscription au CRL10)

Prévoir un panier repas, un goûter, une tenue adaptée et un change !

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-artistique-et-theatral +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/



