Stage Les Basses Mélodiques Argenton-sur-Creuse

Stage Les Basses Mélodiques Argenton-sur-Creuse dimanche 3 août 2025.

Stage Les Basses Mélodiques

1 rue Basse Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 500 – 500 – EUR

500

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-03

Nouveau stage de musique à Argenton/Creuse avec sa 1ère édition « Les Basses Mélodiques » Direction artistique Sébastien Rateau ; Ensemble de violoncelles et de contrebasses du 3 au 9 août 2025 au Moulin Saint-Étienne.

Un rendez-vous musical inédit dédié aux instruments à cordes frottées.

Imaginé comme un temps fort de l’été musical, ce stage met à l’honneur la richesse expressive de ces instruments dans un cadre naturel inspirant. Sous la direction artistique de Sébastien Rateau, les stagiaires (amateurs confirmés avec au moins 2 ans de pratique) travailleront un répertoire large allant de la musique baroque, classique, romantique, à nos jours, en passant par la musique de film ainsi que des œuvres du début du XXe s. Ce projet est né sous l’impulsion de 2 musiciens passionnés, Sébastien Rateau, violoncelliste professionnel et pédagogue titulaire ainsi que Claire Piffault, violoncelliste amateur et coordonnatrice. Unique en France, il rassemble des violoncellistes et contrebassistes et propose Des cours individuels, de la musique de chambre, un grand ensemble à cordes. 500 .

1 rue Basse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45 lesbassesmelodiques@gmail.com

English :

New music workshop in Argenton/Creuse with its 1st edition « Les Basses Mélodiques » Artistic director Sébastien Rateau; Cello and double bass ensemble from August 3 to 9, 2025 at the Moulin Saint-Étienne.

A unique musical event dedicated to bowed string instruments.

German :

Neuer Musikworkshop in Argenton/Creuse mit seiner 1. Ausgabe « Les Basses Mélodiques » Künstlerische Leitung Sébastien Rateau; Cello- und Kontrabass-Ensemble vom 3. bis 9. August 2025 in der Moulin Saint-Étienne.

Ein neuartiges musikalisches Treffen, das den Streichinstrumenten gewidmet ist.

Italiano :

Nuovo corso di musica ad Argenton/Creuse con la sua 1ª edizione « Les Basses Mélodiques » direttore artistico Sébastien Rateau; ensemble di violoncelli e contrabbassi dal 3 al 9 agosto 2025 al Moulin Saint-Étienne.

Un evento musicale unico dedicato agli strumenti ad arco.

Espanol :

Nuevo curso de música en Argenton/Creuse con su 1ª edición « Les Basses Mélodiques » Director artístico Sébastien Rateau; Conjunto de violonchelo y contrabajo del 3 al 9 de agosto de 2025 en el Moulin Saint-Étienne.

Un acontecimiento musical único dedicado a los instrumentos de cuerda con arco.

L’événement Stage Les Basses Mélodiques Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-07-23 par BERRY