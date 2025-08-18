Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse Pioggiola

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 850 – 850 – 850 EUR

Début : 2025-08-18 09:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

2025-08-18

L’Aria vous propose Les Brèves Rencontres, un stage théâtral de 10 jours inspiré des Rencontres Internationales. Plusieurs intervenants y travaillent chacun sur un auteur ou une œuvre, alternant ateliers de réalisation et exercices.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

English : The Brief International Theatre Meetings in Corsica

L’Aria offers you Les Brèves Rencontres, a 10-day theatrical workshop inspired by the Rencontres Internationales. Several speakers each work on a different playwright or work, alternating between workshops and exercises.

German :

L’Aria bietet Ihnen Les Brèves Rencontres an, einen zehntägigen Theaterkurs, der von den Rencontres Internationales inspiriert ist. Mehrere Referenten arbeiten jeweils an einem Autor oder einem Werk, wobei sich Regieworkshops und Übungen abwechseln.

Italiano :

L’Aria vi propone Les Brèves Rencontres, un corso di teatro di 10 giorni ispirato ai Rencontres Internationales. Diversi relatori lavorano ciascuno su un drammaturgo o un’opera diversa, alternando laboratori ed esercitazioni.

Espanol :

L’Aria le propone Les Brèves Rencontres, un curso de teatro de 10 días inspirado en los Rencontres Internationales. Varios ponentes trabajan cada uno sobre un dramaturgo o una obra, alternando talleres y ejercicios.

