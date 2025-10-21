Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans) Vignes en Selle Sèvremoine
Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans) Vignes en Selle Sèvremoine mardi 21 octobre 2025.
Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans)
Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2025-10-21 09:00:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-28
A Vignes en Selle, les enfants apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des jeux et des activités ludiques entre Nantes et Cholet.
Stage découverte destiné aux enfants de 4 à 6 ans.
Deviens un vrai petit cavalier en apprenant à t’occuper en parfaite autonomie du cheval !
– Matinée soins (nourrir, brosser…) puis préparation des poneys pour une balade de 45 minutes.
– Pause déjeuner avec jeux
– Après-midi soins des poneys et activités à pied (découverte du paddock Paradise ou découverte du travail en liberté)
Notions abordées le bien-être animal au travers de l’observation du comportement équin, les besoins fondamentaux (interactions, alimentation…)
Infos complémentaires Ma liste de choses à prévoir une tenue adaptée à la météo et l’activité, le repas du midi, une collation ou deux. Bottes, tenue de pluie, crème solaire…
Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place. .
Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr
English :
At Vignes en Selle, children learn a lot about the world of horses with games and fun activities between Nantes and Cholet.
German :
In Vignes en Selle lernen die Kinder mit Spielen und spielerischen Aktivitäten zwischen Nantes und Cholet viel über die Welt der Pferde.
Italiano :
A Vignes en Selle, i bambini imparano molto sul mondo dei cavalli con giochi e attività divertenti tra Nantes e Cholet.
Espanol :
En Vignes en Selle, los niños aprenden mucho sobre el mundo del caballo con juegos y actividades divertidas entre Nantes y Cholet.
