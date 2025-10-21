Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans) Vignes en Selle Sèvremoine

Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans)

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21 2025-10-28

A Vignes en Selle, les enfants apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des jeux et des activités ludiques entre Nantes et Cholet.

Stage découverte destiné aux enfants de 4 à 6 ans.

Deviens un vrai petit cavalier en apprenant à t’occuper en parfaite autonomie du cheval !

– Matinée soins (nourrir, brosser…) puis préparation des poneys pour une balade de 45 minutes.

– Pause déjeuner avec jeux

– Après-midi soins des poneys et activités à pied (découverte du paddock Paradise ou découverte du travail en liberté)

Notions abordées le bien-être animal au travers de l’observation du comportement équin, les besoins fondamentaux (interactions, alimentation…)

Infos complémentaires Ma liste de choses à prévoir une tenue adaptée à la météo et l’activité, le repas du midi, une collation ou deux. Bottes, tenue de pluie, crème solaire…

Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place. .

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

English :

At Vignes en Selle, children learn a lot about the world of horses with games and fun activities between Nantes and Cholet.

German :

In Vignes en Selle lernen die Kinder mit Spielen und spielerischen Aktivitäten zwischen Nantes und Cholet viel über die Welt der Pferde.

Italiano :

A Vignes en Selle, i bambini imparano molto sul mondo dei cavalli con giochi e attività divertenti tra Nantes e Cholet.

Espanol :

En Vignes en Selle, los niños aprenden mucho sobre el mundo del caballo con juegos y actividades divertidas entre Nantes y Cholet.

