Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans) Vignes en Selle Sèvremoine

Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans)

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-04-14

A Vignes en Selle, les enfants apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des jeux et des activités ludiques entre Nantes et Cholet.

Stage découverte destiné aux enfants de 4 à 6 ans.

Deviens un vrai petit cavalier en apprenant à t’occuper en parfaite autonomie du cheval !

– Matinée soins (nourrir, brosser…) puis préparation des poneys pour une balade de 45 minutes.

– Pause déjeuner avec jeux

– Après-midi soins des poneys et activités à pied (découverte du paddock Paradise ou découverte du travail en liberté)

Notions abordées le bien-être animal au travers de l’observation du comportement équin, les besoins fondamentaux (interactions, alimentation…)

Infos complémentaires Ma liste de choses à prévoir

– une tenue adaptée à la météo et l’activité,

– le repas du midi, une collation ou deux.

– Bottes, tenue de pluie, crème solaire…

Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place. .

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Vignes en Selle, children learn a lot about the world of horses with games and fun activities between Nantes and Cholet.

L’événement Stage les petits cavaliers en herbe (4 à 6 ans) Sèvremoine a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges