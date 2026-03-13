Stage les petits z’artistes printemps Centre Paris Anim’ Jemmapes PARIS

Inspiré par l’univers poétique et aventureux de Kung Fu Panda et Mulan, ce stage artistique propose aux enfants une immersion ludique dans un monde riche en couleurs, rythmes et histoires venues d’Orient.

Au fil d’ateliers adaptés à leur âge, les enfants explorent la danse, la musique, le chant, le dessin et le bricolage créatif, tout en développant leur expression corporelle, leur coordination et leur imagination.

Chaque stage permet aux nouveaux de s’initier en douceur, tandis que les habitués peuvent

approfondir leur apprentissage et enrichir leurs expériences artistiques.

Notre objectif : découvrir, créer et s’exprimer en s’amusant !

– Danse et activité physique

– Éveil musical et chant

– Bricolage créatif

– Jeux

– Et une surprise chaque jour

Animé par Jana de la Compagnie ZOUBIX

Salut les z’artistes ! Venez explorer votre imaginaire en partant en voyage en Orient !

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 17h00

payant

75,60 euros

(+ 5 euros lors de la première inscription).

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T17:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T17:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-les-petits-z-artistes-printemps +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



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