STAGE LES RÉSONATEURS ET LA POSITION VOCALE Montpellier

STAGE LES RÉSONATEURS ET LA POSITION VOCALE
138 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Stage ouvert à tous, débutants et expérimentés.
Dispensée dans le cadre de Voix à tous les étages, cette formation s’adresse aussi bien aux choristes de Voix à tous les étages qu’à des chanteurs extérieurs à l’association.
Lusiné Ayrunts abordera la thématique des résonateurs associée à la musicalité.
Ainsi, à partir des expériences et directions données lors de ce stage et avec de l’entrainement, vous pourrez gagner dans les domaines suivants
Placement de la voix et résonance naturelle
Gestion des aigus et des graves
Conduite de phrasé musical
L’apport théorique est associé à des exercices. Des morceaux simples et connus de tous seront utilisés pour mettre en pratique dans un contexte musical les techniques apprises.
Lusiné Ayrunts
Formée dans les meilleurs conservatoires de l’Est de l’Europe, avec plus de 25 ans d’expérience en tant que chanteuse et pédagogue de la voix, Lusiné Ayrunts est une enseignante discrète et passionnée, très appréciée de ses élèves, Professeur de chant ainsi que chef de chœur de nombreux ensembles vocaux, elle travaille pour Voix à tous les étages depuis 2019.
Inscription et conditions d’accès:
Nombre de participants limité.
Stage ouvert à tous, débutants et expérimentés. Chaque élément technique abordé sera mis en pratique sur des pièces vocales
Tarifs
42€ normal
38€ adhérent “Voix à tous les étages” activités chorales et cours de chant .
138 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 80 voixatous@gmail.com
English :
Open to all, beginners and experienced alike.
Provided as part of Voix à tous les étages, this training course is open to Voix à tous les étages choristers as well as to singers from outside the association.
