Stage letterine enlluminée Atelier Garance Bergerac
Stage letterine enlluminée Atelier Garance Bergerac mercredi 15 avril 2026.
Stage letterine enlluminée
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
L’Atelier Garance propose un stage de lettrine enluminée ouvert aux enfants (à partir de 7 ans), adolescents et adultes. Le temps d’une journée, plongez dans l’univers de l’enluminure médiévale et découvrez l’art de décorer les lettres à la manière des manuscrits anciens.
Encadré par une professionnelle, ce stage permet d’apprendre les bases du dessin, des couleurs et des motifs pour créer votre propre lettrine personnalisée. Accessible à tous, débutants comme initiés, c’est une activité créative et ludique à partager seul, en famille ou entre amis.
Trois créneaux sont proposés dans la journée afin de s’adapter à tous les emplois du temps. Une belle occasion de s’initier à un savoir-faire artistique riche en histoire. .
Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 48 90 13 kaligraphik@gmail.com
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English : Stage letterine enlluminée
L’événement Stage letterine enlluminée Bergerac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides