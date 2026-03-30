Stage letterine enlluminée Atelier Garance Bergerac

Stage letterine enlluminée

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’Atelier Garance propose un stage de lettrine enluminée ouvert aux enfants (à partir de 7 ans), adolescents et adultes. Le temps d’une journée, plongez dans l’univers de l’enluminure médiévale et découvrez l’art de décorer les lettres à la manière des manuscrits anciens.

Encadré par une professionnelle, ce stage permet d’apprendre les bases du dessin, des couleurs et des motifs pour créer votre propre lettrine personnalisée. Accessible à tous, débutants comme initiés, c’est une activité créative et ludique à partager seul, en famille ou entre amis.

Trois créneaux sont proposés dans la journée afin de s’adapter à tous les emplois du temps. Une belle occasion de s’initier à un savoir-faire artistique riche en histoire. .

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 48 90 13 kaligraphik@gmail.com

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English : Stage letterine enlluminée

L’événement Stage letterine enlluminée Bergerac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides