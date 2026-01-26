Stage Lettering Créatif (calligraphie et effet aquarelle) Les Prés Montigné-le-Brillant

Stage Lettering Créatif (calligraphie et effet aquarelle)

Les Prés Les Prés Grand lodge Montigné-le-Brillant Mayenne

Tarif : 290 – 290 – 520 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-09-11

Plonge dans une immersion créative en Mayenne 3 jours pour ralentir, respirer et découvrir le lettering en douceur. Ateliers guidés, moments nature, papeterie et vraie bulle de déconnexion. Tu repars inspirée, fière, et reboostée. (Mars & septembre)

Et si tu t’offrais une vraie pause… qui te redonne l’élan de créer ?

Cette immersion lettering en Mayenne, sur 3 jours, est une parenthèse pensée pour celles et ceux qui ont envie de beauté, de calme, et d’un temps hors du quotidien — même en étant débutant.

Tu n’as pas besoin de “savoir dessiner”. Tu as juste besoin d’avoir envie d’essayer.

Au fil du séjour, tu découvres le lettering pas à pas gestes de base, exercices simples, mise en confiance, puis créations guidées (mots, citations, cartes…). Tout est progressif, accessible, et surtout sans pression. Ici, pas de performance. On vient pour se faire du bien en créant.

L’expérience, c’est aussi une ambiance un petit groupe, chaleureux, intime, où tu peux souffler, papoter, rire, te concentrer… et sentir que tu reprends ta place. La nature et le cadre participent à la déconnexion tu ralentis, tu respires, tu reviens à toi.

Cette immersion est ouverte aux adultes et aussi aux ados enfants à partir de 10 ans, accompagnés ou non selon le format. Une belle idée de séjour créatif à partager, ou à vivre en solo.

Tu repars avec

des créations concrètes et jolies, dont tu es fier/fière,

des bases pour continuer chez toi,

et cette sensation précieuse “j’ai le droit de créer, même débutant(e).”

Immersion proposée en mars et en septembre (places limitées). .

Les Prés Les Prés Grand lodge Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 92 98 85 hello@letteringcreatif.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into a creative immersion in Mayenne: 3 days to slow down, breathe and discover lettering in a gentle way. Guided workshops, nature moments, stationery and a real bubble of disconnection. You’ll leave inspired, proud and reenergized (March & September)

L’événement Stage Lettering Créatif (calligraphie et effet aquarelle) Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2026-01-26 par LAVAL TOURISME