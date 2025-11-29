Stage Life Art Process Casseneuil

Stage Life Art Process

Studio de Casseneuil Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Entrer dans la saison d’hiver, c’est entrer plus en profondeur dans son intériorité, s’accorder du temps de pleine conscience avec des pratiques somatiques douces et s’offrir un moment de reconnaissance de soi à soi.

Stage accessible à tous, sur inscription préalable.

Studio de Casseneuil Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 08 84

English : Stage Life Art Process

Entering the winter season means entering more deeply into your inner self, allowing yourself time for mindfulness with gentle somatic practices, and offering yourself a moment of self-recognition.

Open to all, with prior registration.

