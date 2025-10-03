STAGE LiFoFer, le biofertilisant artisanal innovant au jardin ! Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes
STAGE LiFoFer, le biofertilisant artisanal innovant au jardin !
Oasis Gourmande 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 240 – 240 – EUR
Date : 
Début : 2025-10-03 09:30:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
Début : 2025-10-03 09:30:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
Date(s) :
2025-10-03
Améliorer la vie de votre sol de jardin grâce à la Litière Forestière Fermentée !
A l’issue du stage, vous serez en mesure de comprendre l’utilisation et la gestion des micro-organismes du sol, de créer et d’utiliser des préparations de Litière Forestière Fermentée et de ses dérivés comme le Bokashi et les biocontrôles à base de plantes et de mettre en pratique chez vous.
Le stage se déroule sur 2 jours au cœur de l’Oasis Gourmande à Sainte Suzanne sur 5000 m² d’expérimentation jardin-forêt en agroforesterie syntropique, potager sur sol vivant enrichi en LiFoFer (Litière Forestière Fermentée), haies mellifères et fructifères, rucher écologique, micro-pépinière…
Oasis Gourmande 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com
English :
Improve the life of your garden soil with Fermented Forest Litter!
German :
Verbessern Sie das Leben Ihres Gartenbodens mit fermentierter Waldstreu!
Italiano :
Migliorate la vita del terreno del vostro giardino con la lettiera forestale fermentata!
Espanol :
¡Mejore la vida del suelo de su jardín con lecho forestal fermentado!
