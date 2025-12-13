Stage Linogravure Scrapbooking 18-26 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Le temps d’un atelier de 3 heures, les jeunes de 18 à 26 ans sont invités à découvrir la linogravure, cette technique d’estampe où une plaque de lino est gravée à la main, puis encrée et pressée sur du papier. Dans une ambiance conviviale et créative, chacun imagine ses motifs et les imprime pour personnaliser son propre carnet (à apporter le jour du stage).

Une initiation accessible à tous, entre création graphique, plaisir du fait-main et objet unique à emporter.

Une soirée créative pour s’initier à la linogravure et personnaliser son propre carnet avec des créations uniques

Le mercredi 11 février 2026

de 19h00 à 22h00

payant

30€ pour la totalité du stage

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 26 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour