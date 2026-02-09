Stage loisirs créatifs Enfants Rue de Poulpeye Loctudy

Stage loisirs créatifs Enfants

Rue de Poulpeye Maison des associations, salle 2 Loctudy Finistère

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-26

Atelier loisirs créatifs artistiques pour enfants dès 8 ans et ados.

Tout le matériel est fourni

Sur réservation .

Rue de Poulpeye Maison des associations, salle 2 Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66

