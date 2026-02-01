STAGE LOISIRS CRÉATIFS Passage de Penfour Saint-Brevin-les-Pins

STAGE LOISIRS CRÉATIFS

Passage de Penfour Atelier Brévi’art Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Stage de 3 matinées d’ateliers créatifs à l’atelier Brévi’art, dee 10h à 12h, avec une collation offerte.

Mardi 24 février

Peinture de carpes koi et nénuphars avec un travail d’empreintes.

Mercredi 25

Peinture de motifs et vernis sur feuilles d’arbres séchées, pouvant être encadrées ensuite.

Jeudi 26:

Dessin animalier sur fond de page de livres anciens.

Tarifs 16 € l’atelier à partir de 9 ans ; 26 € pour le duo parent/enfant de 6 à 9 ans (e parent réalise également son œuvre)

Stage de 3 matinées 43 € à partir de 9 ans ; 70 € pour un duo parent/enfant.

Tout le matériel est inclus.

Renseignements et réservation auprès de Sylvaine 06 88 59 44 95

.

Passage de Penfour Atelier Brévi’art Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 59 44 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGE LOISIRS CRÉATIFS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Saint Brevin