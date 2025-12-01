Stage loisirs créatifs Spécial Noël Rue de Poulpeye Loctudy

Stage loisirs créatifs Spécial Noël

Peintures, aquarelles, paillettes, peintures dorées et argentées, collages, découpages et bricolages pour des décorations joyeuses… pour le sapin, cartes de voeux, couronnes…

Un stage jeunesse où l’ on invente, on crée, et on repart avec ses propres œuvres.

Goûter de Noël partagé le dimanche.

Pour les enfants et ados curieux et créatifs !

Tout le matériel est fourni.

Contacter l’organisateur Couleurs et Musiques ! pour connaître les tarifs (possiblité de régler par chèques vacances).

Sur réservation. .

