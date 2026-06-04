Stage: Lons en Boogie and Lindy Navy Blue Poey-de-Lescar
Stage: Lons en Boogie and Lindy Navy Blue Poey-de-Lescar vendredi 3 juillet 2026.
Poey-de-Lescar
Stage: Lons en Boogie and Lindy
Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Poey-de-Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:50:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le festival Lons en Bal est l’occasion idéale de participer à un stage pour progresser rapidement, encadré par des professeurs qualifiés.
Mais ce n’est pas tout les soirées dansantes organisées les vendredis et samedis vous permettront de mettre en pratique vos apprentissages dans une ambiance conviviale et festive.
Cours de Boogie, rock et lindy hop: Avec Sophie et Thomas Audon, champions du monde de Boogie – .
Navy Blue 8 Rue du Souvenir Français Poey-de-Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 87 36 56
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English : Stage: Lons en Boogie and Lindy
L’événement Stage: Lons en Boogie and Lindy Poey-de-Lescar a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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