STAGE LUTHERIE FABRICATION D’UNE HARPE CPFI Le Mans

STAGE LUTHERIE FABRICATION D’UNE HARPE CPFI Le Mans lundi 27 octobre 2025.

STAGE LUTHERIE FABRICATION D’UNE HARPE

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 480 – 480 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-27

Le stage de harpe de notre partenaire Klangberg, permet à chaque participant de fabriquer sa harpe celtique à 18 cordes. Tous le matériel est fourni, aucune connaissance préalable n’est nécessaire, vous repartez avec votre instrument ! .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire klangberg@protonmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement STAGE LUTHERIE FABRICATION D’UNE HARPE Le Mans a été mis à jour le 2025-09-10 par CDT72