STAGE LUTHERIE FABRICATION D'UNE HARPE CPFI Le Mans lundi 27 octobre 2025.
CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe
Tarif : 480 – 480 – EUR
Début : 2025-10-27
fin : 2025-11-02
2025-10-27
Le stage de harpe de notre partenaire Klangberg, permet à chaque participant de fabriquer sa harpe celtique à 18 cordes. Tous le matériel est fourni, aucune connaissance préalable n’est nécessaire, vous repartez avec votre instrument ! .
klangberg@protonmail.com
