Stage M.A.O Production musicale Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Stage M.A.O Production musicale Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS lundi 27 octobre 2025.

Kody, artiste avec un style

hip-hop fusion pop, développe une attirance pour la création dès son

adolescence. Autodidacte à la guitare et au clavier, Il approfondit sa

connaissance des outils de M.A.O. à travers diverses formations, notamment sur

le logiciel Cubase. Après huit albums (en solo et avec son groupe Smileyz) dont

il est le producteur exécutif, il propose depuis trois ans, des cours annuels

de M.A.O au CPA Baudricourt.

Au programme :

– Découverte de la M.A.O : exploration des outils essentiels pour faire de la musique

– Création musicale : prise de voix et arrangement d’un instrumental.

– Initiation au mixage : équilibrer et peaufiner son son.

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site : ligueo.ligueparis.org

Renseignements au 01 45 82 14 19

Découvre la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et crée ton propre morceau ! Chaque participant·e repart avec le morceau finalisé. Aucune expérience requise, juste l’envie de créer ! Jouer d’un instrument est un plus mais pas du tout obligatoire.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

Coût du stage : 40,50 €

Public enfants et jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 19 ans.

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/