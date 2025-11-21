Stage: macérat glycériné de bourgeons Association Communerbe Ouroux-en-Morvan
Stage: macérat glycériné de bourgeons Association Communerbe Ouroux-en-Morvan samedi 25 avril 2026.
Stage: macérat glycériné de bourgeons
Association Communerbe 3 chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
2026-04-25
Stage tout public alliant la théorie et la pratique.
Théorie: présentation de la Gemmothérapie, propriétés thérapeutiques des bourgeons et jeunes pousses, comment les utiliser.
Pratique: identification des principaux bourgeons dans la nature, et en salle avec des clés de détermination. Récolte et réalisation de macérats que les participants emmèneront avec eux. .
communerbe@gmail.com
