Stage: macérat glycériné de bourgeons Association Communerbe Ouroux-en-Morvan

Association Communerbe 3 chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

2026-04-25

Stage tout public alliant la théorie et la pratique.

Théorie: présentation de la Gemmothérapie, propriétés thérapeutiques des bourgeons et jeunes pousses, comment les utiliser.

Pratique: identification des principaux bourgeons dans la nature, et en salle avec des clés de détermination. Récolte et réalisation de macérats que les participants emmèneront avec eux. .

Association Communerbe 3 chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communerbe@gmail.com

