STAGE MANDALA EN MOSAÏQUE Atelier Caro Mosaic Brissac Loire Aubance samedi 20 septembre 2025.

Atelier Caro Mosaic 458 route du Bois du Allay Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Un moment de lâcher prise!

Ce stage s’organise autour du choix du Mandala, du choix des couleurs, de la découpe des matériaux (grès, pates de verre) à l’aide de pince à molette, entrecoupé d’un pique-nique, puis du collage, et de la pose du joint.

Mandala classique, inspiré d’Odorico (maison bleue d’angers), ou Mandala romain, choisissez votre thème. L’objectif est de vous faire plaisir, vous ressourcer, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, en petit groupe de 4 personnes. .

Atelier Caro Mosaic 458 route du Bois du Allay Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire ateliercaromosaic@sfr.fr

English :

MANDALA mosaic workshop

German :

Praktikum MANDALA in Mosaiken

Italiano :

Laboratorio di mosaico MANDALA

Espanol :

Taller de mosaico MANDALA

