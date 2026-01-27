Stage Mandala Musical 6-10 ans Maison du Terroir Genouilly

Stage Mandala Musical 6-10 ans

Maison du Terroir 3 rue lapins Genouilly Saône-et-Loire

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-13 15:30:00

2026-02-11

Animés par E. Leroy, ces 3 ateliers proposeront aux enfants diverses activités ludiques autour de la musique chant, écoute, découverte des objets sonores, expression corporelle, jeux musicaux, coloriage.

Chaque séance sera dédiée à 3 grands musiciens et à une de leurs œuvres. Dans un souci d’apprentissage adapté, les jeunes participants sont successivement invités à écouter, chanter, reproduire, accompagner, inventer et danser. L’objectif de ces ateliers est de l’expérimentation collective Bricoler et s’amuser .

Une joyeuse expérimentation artistique.

Ensemble, nous allons chercher les sons, les images et les couleurs pour pouvoir ensuite les tester, les répéter, les retourner, les superposer et créer un MANDALA . .

Maison du Terroir 3 rue lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire

English : Stage Mandala Musical 6-10 ans

