Stage Manga 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage invite les 7-10 ans à découvrir les bases du dessin manga : création de personnages, expressions, proportions et premières mises en scène. Une immersion créative pour développer son style, raconter des histoires en images et partager sa passion.

Imaginer, dessiner et donner vie à ses propres personnages de manga pendant les vacances

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 16h30

payant Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



