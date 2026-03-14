Stage « Manga » à la Maison de la bd Maison de la bd Blois 20 – 24 avril sur inscription, 42.50 € par participant

Sur un thème choisi, découvre les usages et pratiques de la BD Japonaise.

Pour les enfants à partir de 12 ans

Stage Manga, animé par Moon Li, autrice :

Du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 14h à 16h

Sur un thème choisi, découvre les usages et pratiques de la BD Japonaise. Expressions, idéogrammes, morphologie… Viens comprendre et mettre en application les codes du Manga !

Tarif : 42.50 €* par participant

Pour l’inscription, via HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-manga-a-partir-de-12-ans-2](https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-manga-a-partir-de-12-ans-2)

*En cas de désistement 7 jours, ou moins, avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.

[https://www.maisondelabd.com/education/cours-a-l-annee-stages-et-formations/1222-stages-2-printemps-a-la-maison-de-la-bd](https://www.maisondelabd.com/education/cours-a-l-annee-stages-et-formations/1222-stages-2-printemps-a-la-maison-de-la-bd)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T16:00:00.000+02:00

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bd.boum@orange.fr 0254424922 https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-manga-a-partir-de-12-ans-2 https://www.maisondelabd.com/education/cours-a-l-annee-stages-et-formations/1222-stages-2-printemps-a-la-maison-de-la-bd

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher



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