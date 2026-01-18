Stage manga à partir de 12 ans Maison de la bd Blois 23 – 27 février Sur inscription – 42.50€

Viens apprendre et appliquer les fondamentaux de la BD japonaise

Du lundi 23 au vendredi 27 février, de 14h à 16h, 42.50€.

Animé par Johann Nevoux, l’auteur assiste les participants dans l’apprentissage et l’application des fondamentaux de la BD japonaise : narration, dessin, encrage et pratique la voie du manga.

Tarif : 42.50 €* par participant

Pour l’inscription, via HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-illustration-manga-numerique](https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-illustration-manga-numerique)

*En cas de désistement 7 jours, ou moins, avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T16:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-illustration-manga-numerique

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

