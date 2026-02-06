Stage Manga Centre social LA MAGIC Broût-Vernet
Stage Manga Centre social LA MAGIC Broût-Vernet jeudi 12 février 2026.
Stage Manga
Centre social LA MAGIC 28 rue de la Chaume Broût-Vernet Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Stage Manga pour les juniors de 8 à 16 ans Visage et couleurs .
.
Centre social LA MAGIC 28 rue de la Chaume Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Manga workshop for juniors aged 8 to 16 Faces and colors .
L’événement Stage Manga Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Val de Sioule