Stage manga Médiathèque la Quincaillerie Langon

Stage manga

Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Devenez incollable sur les mangas et leurs dessins !

Akyaline sera de retour pour 2 jours de stage créatif apprenez à dessiner les mangas comme un pro et devenez incollable sur le sujet.

À partir de 9 ans.

Sur inscription à la librairie Raijin BD à Langon.

Prévoir son pique-nique. .

Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 64 69 06 raijinbd@canalbd.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage manga

L’événement Stage manga Langon a été mis à jour le 2026-01-29 par La Gironde du Sud