Stage manga Médiathèque la Quincaillerie Langon mercredi 11 février 2026.
Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon Gironde
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-12 17:00:00
2026-02-11
Devenez incollable sur les mangas et leurs dessins !
Akyaline sera de retour pour 2 jours de stage créatif apprenez à dessiner les mangas comme un pro et devenez incollable sur le sujet.
À partir de 9 ans.
Sur inscription à la librairie Raijin BD à Langon.
Prévoir son pique-nique. .
Médiathèque la Quincaillerie 33, Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 64 69 06 raijinbd@canalbd.net
