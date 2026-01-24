Stage Manga spécial Horreur Espace des 2 Rives Rennes 16 – 18 février Ille-et-Vilaine

En s’appuyant sur les Manga de JUNJI ITO (le maître du manga d’horreur!!!) , nous apprendrons les codes des histoires horrifiques (ambiance, graphisme, scénario…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



