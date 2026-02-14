Stage Manga spécial Horreur, Espace des 2 Rives, Rennes

Stage Manga spécial Horreur 16 – 18 février Espace des 2 Rives Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T10:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

En s’appuyant sur les Manga de JUNJI ITO (le maître du manga d’horreur!!!) , nous apprendrons les codes des histoires horrifiques (ambiance, graphisme, scénario…)