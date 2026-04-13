Stage MANGA – spécial sport Espace des 2 Rives Rennes 13 – 15 avril Ille-et-Vilaine

Venez apprendre les bases des positions des sportif.ves ainsi que des notions de cadrages et de narrations dans le manga de sport. Ambiance chaleureuse et studieuse.

Intervenant : Vincent Normand

Passionné·e de manga et de sport ? Ce stage est fait pour toi ! Viens découvrir les bases du dessin de manga sportif dans une ambiance chaleureuse et studieuse.

Pense à apporter ton pique-nique (réchauffage possible sur place)

Pour les 8–10 ans – 13 avril – 10h à 16h – Inscriptions : [https://www.helloasso.com/…/8-10-ans-stage-manga](https://www.helloasso.com/…/8-10-ans-stage-manga)…

Pour les 11–14 ans – 14 & 15 avril – 10h à 16h – Inscriptions : [https://www.helloasso.com/…/11-14-ans-stage-manga](https://www.helloasso.com/…/11-14-ans-stage-manga)…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00.000+02:00

2

https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/8-10-ans-stage-manga-special-sport?fbclid=IwY2xjawQzNGhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnkCR7qYomxZoer0DVNVfkKBcFJx0ll9uPUAyKr9jNW0e-RNsAHpm0P-0ajI_aem_dbDTDO-AeoNutxvAouz6DA https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/11-14-ans-stage-manga-special-sport?fbclid=IwY2xjawQzNHhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhC4NF6a17OjYF-eudzbofFFo58wvNOMPohCOPNGTRjJWrGsnPAe1HfMj0ZI_aem_y6PiIVcU2uZy7yyR0Wfo0Q

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

