stage Manga – spécial sport Espace des 2 Rives Rennes 13 – 15 avril Ille-et-Vilaine

Venez apprendre les bases des positions des sportif.ves ainsi que des notions de cadrages et de narrations dans le manga de sport. Ambiance chaleureuse et studieuse.

[**INSCRIPTION 8/10 ans**](https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/8-10-ans-stage-manga-special-sport)

[**INSCRIPTION 11/14 ans**](https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/11-14-ans-stage-manga-special-sport)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00.000+02:00

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Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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