Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles Labenne
Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles Labenne samedi 18 avril 2026.
Labenne
Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles
Rue des Grives Labenne Landes
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Stage Manga Vacances de Pâques !
Tu as plein d’histoires dans la tête et envie de les transformer en vrai manga ?
C’est le moment de te lancer !
Pendant 1 ou 2 jours, viens apprendre à dessiner tes propres personnages et à construire tes planches comme un pro
✏️ Proportions du visage et du corps
Perspective à un point de fuite
Storyboard
Un stage pour t’aider à passer de l’idée …. à la création !
Débutant ou déjà à l’aise en dessin, tu es le/la bienvenu(e)
Lieu Salle du château d’eau à Labenne
Les 18 et 19 avril 2026 de 10h00 à 15h00 .
Rue des Grives Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles
L’événement Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles Labenne a été mis à jour le 2026-04-07 par OTI LAS
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