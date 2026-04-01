Labenne

Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles

Rue des Grives Labenne Landes

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Stage Manga Vacances de Pâques !

Tu as plein d’histoires dans la tête et envie de les transformer en vrai manga ?

C’est le moment de te lancer !

Pendant 1 ou 2 jours, viens apprendre à dessiner tes propres personnages et à construire tes planches comme un pro

✏️ Proportions du visage et du corps

Perspective à un point de fuite

Storyboard

Un stage pour t’aider à passer de l’idée …. à la création !

Débutant ou déjà à l’aise en dessin, tu es le/la bienvenu(e)

Lieu Salle du château d’eau à Labenne

Les 18 et 19 avril 2026 de 10h00 à 15h00 .

Rue des Grives Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles

L’événement Stage MANGA vacances de Pâques Labenn’en Bulles Labenne a été mis à jour le 2026-04-07 par OTI LAS