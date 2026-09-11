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Stage : mangeoire tunnel Boussac-Bourg

dimanche 11 octobre 2026 · Boussac-Bourg

Stage : mangeoire tunnel Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Les Châtaigniers
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif
40 Tarif de base - plein tarif

Boussac-Bourg

Stage : mangeoire tunnel

Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Stage : mangeoire tunnel vannerie sauvage
Facile   .

Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30  lafermedeschataigniers@gmail.com

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English :

L’événement Stage : mangeoire tunnel Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Creuse Confluence Tourisme

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