Informations pratiques

Boussac-Bourg

Stage : mangeoire tunnel

Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Stage : mangeoire tunnel vannerie sauvage

Facile .

Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com

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English :

L’événement Stage : mangeoire tunnel Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Creuse Confluence Tourisme