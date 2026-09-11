AGENDA · Boussac-Bourg
Stage : mangeoire tunnel Boussac-Bourg
dimanche 11 octobre 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Stage : mangeoire tunnel
Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Stage : mangeoire tunnel vannerie sauvage
Facile .
Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com
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English :
L’événement Stage : mangeoire tunnel Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Creuse Confluence Tourisme
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