Stage MAO, field recording et design sonore EVE Scène universitaire Le Mans

Stage MAO, field recording et design sonore

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Plongez dans la création musicale assistée par ordinateur et explorez le field recording pour transformer les sons du quotidien en matière artistique et composer une pièce sonore inspirée d’un lieu qui vous tient à cœur. Ce stage vous permettra d’approfondir vos compétences en MAO grâce à Ableton édition, découpage, utilisation du MIDI, sampler, effets et structuration d’un morceau.

Apportez des enregistrements de votre lieu préféré (réalisés avec votre téléphone) !

Intervenant Romain Loiseau, artiste musicien et enseignant en BUT MMI à l’IUT de Laval

Infos pratiques

?? Apporter un ordinateur portable, un casque audio et une version d’essai d’Ableton installée. Des bases en MAO sont recommandées

?? Prévoir votre pique-nique pour un déjeuner convivial sur place avec l’intervenant et les autres participants

Lieu bâtiment EVE, salle Comète

Tarifs étudiant.e 5 € | Personnel 10 à 20 € (selon catégorie) | Extérieur 30 €

Atelier ouvert aux extérieurs (dans la limite de places disponibles) .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr

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English :

L’événement Stage MAO, field recording et design sonore Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72