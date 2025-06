Stage Marin aux mille casquettes – Trégastel 1 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Stage Marin aux mille casquettes
41 avenue de la Grève Blanche
Trégastel
Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Le Spot nautique Trégastel organise des stages cet été ? multi apprentissages.

Un été les pieds dans l’eau, la tête dans le vent… et le cœur tourné vers la mer !

Tu as le vent en poupe avec la mer et la voile, mais tes intérêts ne s’arrêtent pas là ?

Alors, embarque avec nous et deviens un marin aux multiples casquettes, aux mille talents voileux, pêcheur, kayakiste, apprenti-sauveteur… et bien plus encore !

> Pagayer en kayak

> Surfer en paddle

> Poser des casiers et des filets comme des pros

> Taquiner le poisson à la ligne en pleine mer

> Jouer le héros en testant le métier de sauveteur en mer

> Vivre des aventures à la voile interdites aux parents !

Du lundi au vendredi matin et après-midi.

Sur réservation en ligne ou par e-mail. .

41 avenue de la Grève Blanche

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

