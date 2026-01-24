Stage marqueterie de paille Le Parcot Échourgnac

Stage marqueterie de paille Le Parcot Échourgnac samedi 28 mars 2026.

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

2026-03-28
Marqueterie de paille Réalisations en marqueterie de paille ou perfectionnement en fonction du niveau (80 €) sur réservation à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28   .

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28  leparcot@hotmail.com

