Stage marqueterie de paille Le Parcot Échourgnac
Stage marqueterie de paille Le Parcot Échourgnac samedi 28 mars 2026.
Stage marqueterie de paille
Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Marqueterie de paille Réalisations en marqueterie de paille ou perfectionnement en fonction du niveau (80 €) sur réservation à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .
Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage marqueterie de paille
L’événement Stage marqueterie de paille Échourgnac a été mis à jour le 2026-01-22 par Vallée de l’Isle en Périgord