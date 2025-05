STAGE MASSAGE – Rue de palhères Villefort, 18 mai 2025 07:00, Villefort.

Lozère

STAGE MASSAGE Rue de palhères Halle des sports, petite salle de gym Villefort Lozère

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Vous souhaitez être initiés aux premiers gestes du massage ?!

Massages Nomades Fanny en partenariat avec le Foyer Rural Pourcharesses-Villefort vous propose des ateliers d’ Initiation au massage chinois bien-être, TuiNa,

Tarif 50€

Sur réservations

Réservations auprès de Fanny au 06.89.18.31.72 .

Rue de palhères Halle des sports, petite salle de gym

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 89 18 31 72

English :

Would you like to be initiated to the first gestures of massage?

Massages Nomades Fanny, in partnership with the Foyer Rural Pourcharesses-Villefort, offers introductory workshops in Chinese massage and well-being, TuiNa,

Price 50?

Upon reservation

German :

Sie möchten in die ersten Schritte der Massage eingeführt werden?!

Massages Nomades Fanny bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Foyer Rural Pourcharesses-Villefort Workshops zur Einführung in die chinesische Wellness-Massage TuiNa an,

Preis: 50 ?

Auf Reservierung

Italiano :

Volete imparare i primi passi del massaggio?

Massages Nomades Fanny, in collaborazione con il Foyer Rural Pourcharesses-Villefort, propone dei workshop introduttivi al massaggio cinese del benessere, TuiNa,

Prezzo 50?

Solo su prenotazione

Espanol :

¿Quieres aprender los primeros pasos del masaje?

Massages Nomades Fanny, en colaboración con el Foyer Rural Pourcharesses-Villefort, ofrece talleres de iniciación al masaje chino de bienestar, TuiNa,

Precio 50?

Sólo con reserva

