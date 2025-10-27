Stage mathématiques au Centre Paris Anim’ Baudricourt Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Stage mathématiques au Centre Paris Anim’ Baudricourt Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS lundi 27 octobre 2025.

Ce stage permettra à vos enfants de mieux se préparer aux examens du BAC et Brevet, ou tout simplement apprendre et acquérir de nouvelles connaissances.

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site : ligueo.ligueparis.org

Renseignements au 01 45 82 14 19

Toujours très demandé, ce stage s’adresse aux collégiens et lycéens soucieux de se préparer aux examens du BAC et Brevet, ou tout simplement apprendre et avoir des nouveaux acquis.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h00

payant

Coût du stage : 33,75 €

Possibilité d’inscription sur le site

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T15:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T14:30:00+02:00_2025-10-27T17:00:00+02:00;2025-10-28T14:30:00+02:00_2025-10-28T17:00:00+02:00;2025-10-29T14:30:00+02:00_2025-10-29T17:00:00+02:00;2025-10-30T14:30:00+02:00_2025-10-30T17:00:00+02:00;2025-10-31T14:30:00+02:00_2025-10-31T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

+33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/