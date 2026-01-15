Stage mathématiques collègiens au Centre Paris Anim’ Baudricourt Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Ce stage permettra à vos enfants de mieux se préparer aux examens du BAC et Brevet, ou tout simplement apprendre et acquérir de nouvelles connaissances.

Renseignements au 01 45 82 14 19

Toujours très demandé, ce stage s’adresse aux collégiens et lycéens soucieux de se préparer aux examens du BAC et Brevet, ou tout simplement apprendre et avoir des nouveaux acquis.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

payant

Coût du stage : 20,25 euros.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

+33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/



