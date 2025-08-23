Stage Médecine chinoise et énergétique « Le coeur, organe de l’été » Centre Arkonect Tarbes

Stage Médecine chinoise et énergétique « Le coeur, organe de l’été » Centre Arkonect Tarbes samedi 23 août 2025.

Hautes-Pyrénées

Stage Médecine chinoise et énergétique « Le coeur, organe de l’été » Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-08-23 09:30:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

2025-08-23

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose des enseignements à la fois théoriques (sur les plans physique, physiologique, énergétique et symbolique) et pratiques (grâce à l’expérimentation d’exercices corporels énergétiques spécifiques) qui vous feront découvrir les différentes manières d’agir sur la prévention des maladies et l’optimisation de votre capital santé.

Comment prévenir et soigner les blessures du coeur grâce à la médecine chinoise, la symbolique des maladies, les exercices proposées en chi kong et autres pratiques corporelles énergétiques que nous pourrons expérimenter ?

Inscription obligatoire maximum 48h avant le stage

Matériel à amener tapis de sol, coussin, eau, de quoi écrire

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers both theoretical (on the physical, physiological, energetic and symbolic levels) and practical (thanks to the experimentation of specific energetic body exercises) teachings that will help you discover the different ways of acting to prevent illness and optimize your health capital.

How can we prevent and heal heart wounds thanks to Chinese medicine, the symbolism of illnesses, chi kong exercises and other energetic body practices?

Registration required up to 48 hours before the workshop

Materials to bring: floor mat, cushion, water, writing utensils

German :

Sylvie LEUCA Therapeutin, Lehrerin, Referentin bietet Ihnen sowohl theoretischen Unterricht (auf physischer, physiologischer, energetischer und symbolischer Ebene) als auch praktischen Unterricht (durch das Ausprobieren spezifischer energetischer Körperübungen), der Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigt, wie Sie Krankheiten vorbeugen und Ihr Gesundheitskapital optimieren können.

Wie kann man mithilfe der chinesischen Medizin, der Symbolik der Krankheiten, der im Chi kong vorgeschlagenen Übungen und anderer energetischer Körperpraktiken, die wir ausprobieren können, Herzverletzungen vorbeugen und heilen?

Verbindliche Anmeldung maximal 48 Stunden vor dem Workshop

Mitzubringendes Material: Isomatte, Kissen, Wasser, Schreibzeug

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta, insegnante e docente vi propone lezioni sia teoriche (sul piano fisico, fisiologico, energetico e simbolico) che pratiche (grazie alla sperimentazione di specifici esercizi energetici del corpo) che vi faranno scoprire i diversi modi di agire per prevenire le malattie e ottimizzare il vostro capitale di salute.

Come prevenire e curare le ferite al cuore utilizzando la medicina cinese, il simbolismo delle malattie, gli esercizi di chi kong e altre pratiche di corpo energetico?

Iscrizione obbligatoria fino a 48 ore prima del corso

Materiale da portare: tappetino, cuscino, acqua, strumenti per scrivere

Espanol :

Sylvie LEUCA terapeuta, pedagoga y conferenciante le propone clases a la vez teóricas (a nivel físico, fisiológico, energético y simbólico) y prácticas (gracias a la experimentación de ejercicios corporales energéticos específicos) que le harán descubrir las diferentes maneras de actuar para prevenir las enfermedades y optimizar su capital de salud.

¿Cómo prevenir y curar las heridas del corazón utilizando la medicina china, el simbolismo de las enfermedades, los ejercicios de chi kong y otras prácticas corporales energéticas?

Inscripción obligatoria hasta 48 horas antes del curso

Material a traer: esterilla, cojín, agua, utensilios de escritura

